***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar31.12.2023 tarihli Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242375BIST