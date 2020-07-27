***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler317.000 0 0 76.270 0 0 0 -151 0 0 0 -29.409 327.156 0 108.257 0 799.123TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye317.000 0 0 76.270 0 0 0 -151 0 0 0 -29.409 327.156 0 108.257 0 799.123Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.090 0 0 83.696 0 81.606Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.257 0 -108.257 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.257 0 -108.257 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler317.000 0 0 76.270 0 0 0 -151 0 0 0 -31.499 435.413 0 83.696 0 880.729Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler317.000 0 0 76.270 0 0 0 -311 0 0 0 -23.226 435.413 0 128.593 0 933.739TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye317.000 0 0 76.270 0 0 0 -311 0 0 0 -23.226 435.413 0 128.593 0 933.739Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.485 0 0 129.898 0 124.413Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.593 0 -128.593 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.593 0 -128.593 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler317.000 0 0 76.270 0 0 0 -311 0 0 0 -28.711 564.006 0 129.898 0 1.058.152Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ24 183.950 175.179 92.314 89.844FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ24 183.950 175.179 92.314 89.844Finansal Kiralama Gelirleri108.926 122.586 55.033 59.182Faaliyet Kiralaması Gelirleri75.024 52.593 37.281 30.662Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)27 -87.028 -186.261 -43.542 -94.563Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-43.950 -53.671 -25.531 -19.068Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.417 -1.241 -701 -505İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-36.308 -123.661 -14.824 -70.656Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-5.353 -7.688 -2.486 -4.334BRÜT KAR (ZARAR)96.922 -11.082 48.772 -4.719ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)25 -46.323 -41.143 -22.321 -22.080Personel Giderleri25 -7.212 -6.506 -3.628 -3.497Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-188 -141 -94 -70Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-6.986 -6.756 -3.606 -3.341Diğer-31.937 -27.740 -14.993 -15.172BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)50.599 -52.225 26.451 -26.799DİĞER FAALİYET GELİRLERİ26 631.099 562.156 289.886 255.444Bankalardan Alınan Faizler1 3.589 1 3.245Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı26 55.670 123.574 23.795 30.583Kambiyo İşlemleri Karı504.167 409.978 238.771 215.878Diğer71.261 25.015 27.319 5.738KARŞILIK GİDERLERİ28 -46.881 -43.433 -19.302 -20.837Özel Karşılıklar-28.864 -34.421 -11.721 -16.614Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0Diğer-18.017 -9.012 -7.581 -4.223DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)29 -472.427 -359.234 -218.610 -120.997Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar29 -205.020 -82.449 -86.036 28.849Kambiyo İşlemleri Zararı29 -265.289 -275.628 -131.488 -149.221Diğer29 -2.118 -1.157 -1.086 -625NET FAALİYET KARI (ZARARI)162.390 107.264 78.425 86.811BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)162.390 107.264 78.425 86.811SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)30 -32.492 -23.568 -16.289 -18.772Cari Vergi Karşılığı30 -22.442 -24.490 10.374 2.376Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-10.050 0 -26.663 -21.148Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi16 0 922 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)129.898 83.696 62.136 68.039DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI129.898 83.696 62.136 68.039Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları129.898 83.696 62.136 68.039Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı184.183 -152.744Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri163.732 153.298Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-103.058 -161.601Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0Elde Edilen Diğer Kazançlar126.062 82.643Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5,26 8.566 5.616Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-7.040 -6.713Ödenen Vergiler-1.358 -73.012Diğer-2.721 -152.975Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim271.555 -159.075Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-231.247 194.364Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış813 5.035Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)503.471 -470.944Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.482 112.470Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı455.738 -311.819YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8 2.724 -106.048Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 36.527Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-123 0Diğer0 -170Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları2.601 -69.691FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan NakitKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı10,11 0 427.272İhraç Edilen Sermaye Araçları-463.042 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-463.042 427.272Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi366 467Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-4.337 46.229Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 8.563 4.355Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 4.226 50.584Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)129.898 83.696 62.136 68.039DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-5.485 -2.090 -3.150 209Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar16 -5.485 -2.090 -3.150 209Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-7.032 -2.679 -4.038 268Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 1.547 589 888 -59TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)124.413 81.606 58.986 68.248Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 641 3.585 4.226 427 8.136 8.563GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 1.620 0 1.620 4.684 0 4.684GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 455.381 2.358.412 2.813.793 412.463 2.188.180 2.600.643Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)5 373.667 2.356.883 2.730.550 319.942 2.171.432 2.491.374Finansal Kiralama Alacakları470.198 2.975.271 3.445.469 404.105 2.754.187 3.158.292Faaliyet Kiralaması Alacakları6.668 0 6.668 7.177 0 7.177Kazanılmamış Gelirler (-)-103.199 -618.388 -721.587 -91.340 -582.755 -674.095İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 187.466 6.372 193.838 193.448 24.298 217.746Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -105.752 -4.843 -110.595 -100.927 -7.550 -108.477ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 326.970 0 326.970 345.654 0 345.654MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 5.359 0 5.359 5.450 0 5.450YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI18 0 0 0 26.912 0 26.912ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI16 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER9 18.098 29.285 47.383 14.230 19.566 33.796ARA TOPLAM808.069 2.391.282 3.199.351 809.820 2.215.882 3.025.702SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)8.581 0 8.581 8.459 0 8.459Satış Amaçlı8.581 0 8.581 8.459 0 8.459Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI816.650 2.391.282 3.207.932 818.279 2.215.882 3.034.161YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 1.075.840 406.283 1.482.123 298.701 702.518 1.001.219FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 11.391 0 11.391 10.328 0 10.328İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)11 408.608 0 408.608 871.883 0 871.883GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER14 20.457 0 20.457 8.009 0 8.009KARŞILIKLAR17 12.059 115.304 127.363 23.298 97.287 120.585Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı2.335 0 2.335 2.148 0 2.148Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar9.724 115.304 125.028 21.150 97.287 118.437CARİ VERGİ BORCU18 1.358 0 1.358 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU12.423 0 12.423 3.920 0 3.920SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 35.467 50.590 86.057 32.368 52.110 84.478ARA TOPLAM1.577.603 572.177 2.149.780 1.248.507 851.915 2.100.422SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR1.058.152 0 1.058.152 933.739 0 933.739Ödenmiş Sermaye19 317.000 0 317.000 317.000 0 317.000Sermaye Yedekleri76.270 0 76.270 76.270 0 76.270Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri76.270 0 76.270 76.270 0 76.270Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-311 0 -311 -311 0 -311Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-28.711 0 -28.711 -23.226 0 -23.226Kar Yedekleri20 564.006 0 564.006 435.413 0 435.413Yasal Yedekler33.451 0 33.451 27.021 0 27.021Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler530.555 0 530.555 408.392 0 408.392Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar129.898 0 129.898 128.593 0 128.593Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı129.898 0 129.898 128.593 0 128.593Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.635.755 572.177 3.207.932 2.182.246 851.915 3.034.161Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR6.987.068 43.112.178 50.099.246 5.916.478 37.605.886 43.522.364VERİLEN TEMİNATLAR23 336.085 0 336.085 172.431 0 172.431TAAHHÜTLER476.784 134.573 611.357 472.988 221.969 694.957Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler476.784 134.573 611.357 472.988 221.969 694.957Kiralama Taahhütleri476.784 134.573 611.357 472.988 221.969 694.957Finansal Kiralama Taahhütleri51.844 14.778 66.622 21.037 74.202 95.239Faaliyet Kiralama Taahhütleri424.940 119.795 544.735 451.951 147.767 599.718Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR23 1.882.179 1.913.456 3.795.635 1.514.065 1.498.019 3.012.084Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.882.179 1.913.456 3.795.635 1.514.065 1.498.019 3.012.084Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri1.882.179 1.913.456 3.795.635 1.514.065 1.498.019 3.012.084Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER1.307 1.351 2.658 1.508 1.272 2.780NAZIM HESAPLAR TOPLAMI9.683.423 45.161.558 54.844.981 8.077.470 39.327.146 47.404.616http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862211BIST