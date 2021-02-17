***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler317.000 0 0 76.270 -151 -29.409 327.156 0 108.257 799.123TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye317.000 0 0 76.270 -151 -29.409 327.156 0 108.257 799.123Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -160 6.183 0 0 128.593 134.616Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 108.257 0 -108.257 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 108.257 0 -108.257 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler317.000 0 0 76.270 -311 -23.226 435.413 0 128.593 933.739Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler317.000 0 0 76.270 -311 -23.226 435.413 0 128.593 933.739TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 -2.007 0 -2.007Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 -2.007 0 -2.007Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye317.000 0 0 76.270 -311 -23.226 435.413 -2.007 128.593 931.732Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -120 -5.913 0 0 211.155 205.122Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 128.593 0 -128.593 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 128.593 0 -128.593 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler317.000 0 0 76.270 -431 -29.139 564.006 -2.007 211.155 1.136.854Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ24 383.797 356.661FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ24 383.797 356.661Finansal Kiralama Gelirleri230.827 230.928Faaliyet Kiralaması Gelirleri152.970 125.733Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)27 -190.402 -307.226Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-119.373 -85.522Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-2.781 -2.615İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-57.362 -204.512Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-10.886 -14.577BRÜT KAR (ZARAR)193.395 49.435ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)25 -97.047 -91.727Personel Giderleri25 -13.661 -13.041Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-251 -237Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-16.750 -15.425Diğer-66.385 -63.024BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)96.348 -42.292DİĞER FAALİYET GELİRLERİ26 1.898.547 1.305.521Bankalardan Alınan Faizler496 4.885Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.529 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı26 293.648 302.294Kambiyo İşlemleri Karı1.472.225 956.435Diğer129.649 41.907KARŞILIK GİDERLERİ28 -133.007 -112.490Özel Karşılıklar-77.478 -68.181Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer-55.529 -44.309DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)29 -1.593.067 -986.856Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar29 -549.035 -121.322Kambiyo İşlemleri Zararı29 -1.014.259 -854.221Diğer29 -29.773 -11.313NET FAALİYET KARI (ZARARI)268.821 163.883BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)268.821 163.883SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)30 -57.666 -35.290Cari Vergi Karşılığı30 -35.260 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-22.406 -35.290Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi16 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)211.155 128.593DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI211.155 128.593Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları211.155 128.593Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı355.206 -2.455Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri354.346 340.574Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-176.453 -279.101Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0Elde Edilen Diğer Kazançlar322.837 103.370Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5,26 44.385 48.917Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-13.755 -12.993Ödenen Vergiler-43.152 -64.743Diğer-133.002 -138.479Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim418.037 36.019Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-650.010 326.113Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-311.893 93.751Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.159.956 -500.694Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)219.984 116.849Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı773.243 33.564YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)7 0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-159.909 -166.874Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller36.972 60.595Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-53.631 -4.069Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-176.568 -110.348FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit11,12 267.190 83.030Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-866.995 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.781 -2.615Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-602.586 80.415Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi911 577Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-5.000 4.208Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 8.563 4.355Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 3.563 8.563Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)211.155 128.593DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-6.033 6.023Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-120 -160Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-150 -205Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları30 45Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar16 -5.913 6.183Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-7.391 7.927Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 1.478 -1.744TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)205.122 134.616Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 401 3.162 3.563 427 8.136 8.563GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)45.142 0 45.142 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 8.286 0 8.286 4.684 0 4.684GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 663.840 2.500.086 3.163.926 404.785 2.183.808 2.588.593Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)5 615.967 2.499.805 3.115.772 312.264 2.167.060 2.479.324Finansal Kiralama Alacakları803.591 3.134.543 3.938.134 398.747 2.749.815 3.148.562Faaliyet Kiralaması Alacakları3.405 0 3.405 4.857 0 4.857Kazanılmamış Gelirler (-)-191.029 -634.738 -825.767 -91.340 -582.755 -674.095İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 169.254 6.439 175.693 193.448 24.298 217.746Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -121.381 -6.158 -127.539 -100.927 -7.550 -108.477ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 445.600 0 445.600 345.654 0 345.654MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 6.553 0 6.553 5.450 0 5.450YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI18 7.891 0 7.891 26.912 0 26.912ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI16 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER10 159.309 65.494 224.803 21.908 23.938 45.846ARA TOPLAM1.337.022 2.568.742 3.905.764 809.820 2.215.882 3.025.702SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)11.075 0 11.075 8.459 0 8.459Satış Amaçlı11.075 0 11.075 8.459 0 8.459Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.348.097 2.568.742 3.916.839 818.279 2.215.882 3.034.161YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 1.341.884 824.461 2.166.345 298.701 702.518 1.001.219FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 10.833 0 10.833 10.328 0 10.328İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)12 267.190 0 267.190 871.883 0 871.883GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER14 0 0 0 8.009 0 8.009KARŞILIKLAR17 26.033 151.506 177.539 23.298 97.287 120.585Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.915 0 1.915 2.148 0 2.148Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar24.118 151.506 175.624 21.150 97.287 118.437CARİ VERGİ BORCU18 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU16 24.818 0 24.818 3.920 0 3.920SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER72.958 60.302 133.260 32.368 52.110 84.478ARA TOPLAM15 1.743.716 1.036.269 2.779.985 1.248.507 851.915 2.100.422SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR19 1.136.854 0 1.136.854 933.739 0 933.739Ödenmiş Sermaye317.000 0 317.000 317.000 0 317.000Sermaye Yedekleri76.270 0 76.270 76.270 0 76.270Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri76.270 0 76.270 76.270 0 76.270Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-431 0 -431 -311 0 -311Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-29.139 0 -29.139 -23.226 0 -23.226Kar Yedekleri20 564.006 0 564.006 435.413 0 435.413Yasal Yedekler33.451 0 33.451 27.021 0 27.021Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler530.555 0 530.555 408.392 0 408.392Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar209.148 0 209.148 128.593 0 128.593Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı21 -2.007 0 -2.007 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı211.155 0 211.155 128.593 0 128.593Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.880.570 1.036.269 3.916.839 2.182.246 851.915 3.034.161Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR8.182.831 48.741.970 56.924.801 5.916.478 37.605.886 43.522.364VERİLEN TEMİNATLAR23 590.060 0 590.060 172.431 0 172.431TAAHHÜTLER857.597 318.799 1.176.396 472.988 221.969 694.957Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler857.597 318.799 1.176.396 472.988 221.969 694.957Kiralama Taahhütleri857.597 318.799 1.176.396 472.988 221.969 694.957Finansal Kiralama Taahhütleri296.211 219.914 516.125 21.037 74.202 95.239Faaliyet Kiralama Taahhütleri561.386 98.885 660.271 451.951 147.767 599.718Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR23 1.637.267 1.626.584 3.263.851 1.514.065 1.498.019 3.012.084Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.637.267 1.626.584 3.263.851 1.514.065 1.498.019 3.012.084Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri1.637.267 1.626.584 3.263.851 1.514.065 1.498.019 3.012.084Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER1.307 1.464 2.771 1.508 1.272 2.780NAZIM HESAPLAR TOPLAMI11.269.062 50.688.817 61.957.879 8.077.470 39.327.146 47.404.616http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910625BIST