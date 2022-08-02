***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler317.000 0 0 76.270 0 -431 0 0 0 -29.139 564.006 -2.007 211.155 0 1.136.854TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320.085 0 0 -320.085Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320.085 0 0 -320.085Yeni Bakiye317.000 0 0 76.270 0 -431 0 0 0 -29.139 564.006 -322.092 211.155 0 816.769Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.877 0 0 59.569 0 73.446Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.148 2.007 -211.155 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.148 2.007 -211.155 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler317.000 0 0 76.270 0 -431 0 0 0 -15.262 773.154 -320.085 59.569 0 890.215Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler317.000 0 0 76.270 0 -342 0 0 0 -9.906 773.154 -320.085 81.184 0 917.275TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye317.000 0 0 76.270 0 -342 0 0 0 -9.906 773.154 -320.085 81.184 0 917.275Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -9 0 0 0 1.607 0 0 310.784 0 312.382Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -238.901 320.085 -81.184 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -238.901 320.085 -81.184 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler317.000 0 0 76.270 0 -351 0 0 0 -8.299 534.253 0 310.784 0 1.229.657Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ456.130 244.250 235.941 128.379FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ456.130 244.250 235.941 128.379Finansal Kiralama Gelirleri302.538 149.711 154.784 76.530Faaliyet Kiralaması Gelirleri153.592 94.539 81.157 51.849Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-372.213 -160.442 -209.223 -96.940Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-267.569 -104.818 -154.588 -57.964Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.302 -1.420 -630 -702İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-88.697 -48.132 -45.222 -34.819Diğer Faiz Giderleri-2.857 0 -2.857 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-11.788 -6.072 -5.926 -3.455BRÜT KAR (ZARAR)83.917 83.808 26.718 31.439ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-84.927 -56.281 -45.934 -29.516Personel Giderleri-14.442 -7.828 -7.153 -4.247Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-382 -47 -191 -61Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-14.779 -10.126 -6.866 -4.671Diğer-55.324 -38.280 -31.724 -20.537BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-1.010 27.527 -19.216 1.923DİĞER FAALİYET GELİRLERİ2.196.031 853.889 1.228.418 313.197Bankalardan Alınan Faizler8 800 0 751Menkul Değerlerden Alınan Faizler125 2.284 125 1.148Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı229.723 153.498 28.743 13.865Kambiyo İşlemleri Karı1.646.852 640.859 950.290 262.149Diğer319.323 56.448 249.260 35.284KARŞILIK GİDERLERİ-166.367 -113.739 -82.092 -75.574Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-166.367 -112.885 -82.092 -75.298Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 -854 0 -276DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.626.918 -686.318 -851.867 -219.061Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-356.086 -198.192 -88.571 -32.537Kambiyo İşlemleri Zararı-1.258.510 -482.134 -754.761 -181.332Diğer-12.322 -5.992 -8.535 -5.192NET FAALİYET KARI (ZARARI)401.736 81.359 275.243 20.485BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)401.736 81.359 275.243 20.485SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-90.952 -21.790 -55.414 -6.314Cari Vergi Karşılığı-34.181 -6.617 -18.279 14.351Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-56.771 -15.173 -37.135 -14.879Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 -5.786SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)310.784 59.569 219.829 14.171DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI310.784 59.569 219.829 14.171Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları310.784 59.569 219.829 14.171Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı802.950 233.043Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri381.991 246.146Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-345.894 -164.261Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0Elde Edilen Diğer Kazançlar506.141 269.930Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar191.989 3.681Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-12.889 -7.543Ödenen Vergiler-16.075 -26.955Diğer97.687 -87.955Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-607.977 -474.305Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-2.486.455 -541.200Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-70.556 -78.904Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.997.899 173.976Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-48.865 -28.177Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı194.973 -241.262YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-375.459 -253.257Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller29.815 37.228Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.032 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 105Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-346.676 -215.924FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit162.188 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 658.888İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit162.188 658.888Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.857 17.657Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)12.342 219.359Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.314 3.563Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.656 222.922Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)310.784 59.569 219.829 14.171DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.598 13.877 1.111 9.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9 0 -9 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9 0 -9 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.607 13.877 1.120 9.447Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.799 16.819 1.312 11.281Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-192 -2.942 -192 -1.834TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)312.382 73.446 220.940 23.618Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI1.501 15.155 16.656 928 3.386 4.314GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR20.269 32.054 52.323 44.490 0 44.490GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.553.668 5.088.080 6.641.748 1.044.427 3.228.591 4.273.018Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)1.594.783 5.682.795 7.277.578 1.075.490 3.833.779 4.909.269Finansal Kiralama Alacakları2.330.621 6.591.420 8.922.041 1.581.629 4.595.504 6.177.133Faaliyet Kiralaması Alacakları8.864 0 8.864 7.128 0 7.128Kazanılmamış Gelirler (-)-744.702 -908.625 -1.653.327 -513.267 -761.725 -1.274.992İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar343.244 12.981 356.225 372.515 8.910 381.425Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-384.359 -607.696 -992.055 -403.578 -614.098 -1.017.676ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.384.407 0 1.384.407 1.041.012 0 1.041.012MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13.702 13.702 10.927 0 10.927YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI13.052 13.052 45.848 0 45.848ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 23.443 0 23.443DİĞER AKTİFLER315.339 333.855 649.194 157.356 458.798 616.154ARA TOPLAM3.301.938 5.469.144 8.771.082 2.368.431 3.690.775 6.059.206SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)78.083 0 78.083 77.051 0 77.051Satış Amaçlı78.083 0 78.083 77.051 0 77.051Durdurulan Faaliyetlere İlişkinVARLIKLAR TOPLAMI3.380.021 5.469.144 8.849.165 2.445.482 3.690.775 6.136.257YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER2.817.272 3.013.503 5.830.775 3.018.080 808.583 3.826.663FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR10.258 0 10.258 10.614 0 10.614İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)1.094.467 0 1.094.467 928.120 0 928.120GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER50.927 0 50.927 112.121 0 112.121KARŞILIKLAR31.947 0 31.947 30.457 0 30.457Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı5.277 0 5.277 4.316 4.316Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar26.670 0 26.670 26.141 0 26.141CARİ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU33.529 0 33.529 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER182.800 384.805 567.605 98.397 212.610 311.007ARA TOPLAM4.221.200 3.398.308 7.619.508 4.197.789 1.021.193 5.218.982SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR1.229.657 0 1.229.657 917.275 0 917.275Ödenmiş Sermaye317.000 317.000 317.000 0 317.000Sermaye Yedekleri76.270 0 76.270 76.270 0 76.270Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri76.270 0 76.270 76.270 0 76.270Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-351 0 -351 -342 0 -342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-8.299 0 -8.299 -9.906 0 -9.906Kar Yedekleri534.253 0 534.253 773.154 0 773.154Yasal Yedekler43.908 0 43.908 43.908 0 43.908Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler490.345 0 490.345 729.246 0 729.246Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar310.784 0 310.784 -238.901 0 -238.901Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -320.085 0 -320.085Dönem Net Kâr veya Zararı310.784 0 310.784 81.184 0 81.184Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.450.857 3.398.308 8.849.165 5.115.064 1.021.193 6.136.257Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR12.544.035 127.633.366 140.177.401 9.628.990 95.731.307 105.360.297VERİLEN TEMİNATLAR1.595.341 0 1.595.341 1.110.133 0 1.110.133TAAHHÜTLER2.435.813 446.230 2.882.043 1.517.967 852.341 2.370.308Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler2.435.813 446.230 2.882.043 1.517.967 852.341 2.370.308Kiralama Taahhütleri2.435.813 446.230 2.882.043 1.517.967 852.341 2.370.308Finansal Kiralama Taahhütleri638.778 427.081 1.065.859 246.486 828.372 1.074.858Faaliyet Kiralama Taahhütleri1.797.035 19.149 1.816.184 1.271.481 23.969 1.295.450Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.601.150 3.089.793 4.690.943 2.912.405 2.961.046 5.873.451Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 1.494.077 1.494.077 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 1.494.077 1.494.077 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.601.150 1.595.716 3.196.866 2.912.405 2.961.046 5.873.451Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri1.601.150 1.595.716 3.196.866 2.845.600 2.894.241 5.739.841Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 66.805 66.805 133.610Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER1.307 3.266 4.573 1.307 2.563 3.870NAZIM HESAPLAR TOPLAMI18.177.646 131.172.655 149.350.301 15.170.802 99.547.257 114.718.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051278BIST