***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
02.08.2022 20:22
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
317.000 0 0 76.270 0 -431 0 0 0 -29.139 564.006 -2.007 211.155 0 1.136.854
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320.085 0 0 -320.085
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320.085 0 0 -320.085
Yeni Bakiye
317.000 0 0 76.270 0 -431 0 0 0 -29.139 564.006 -322.092 211.155 0 816.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.877 0 0 59.569 0 73.446
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.148 2.007 -211.155 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.148 2.007 -211.155 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
317.000 0 0 76.270 0 -431 0 0 0 -15.262 773.154 -320.085 59.569 0 890.215
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
317.000 0 0 76.270 0 -342 0 0 0 -9.906 773.154 -320.085 81.184 0 917.275
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
317.000 0 0 76.270 0 -342 0 0 0 -9.906 773.154 -320.085 81.184 0 917.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -9 0 0 0 1.607 0 0 310.784 0 312.382
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -238.901 320.085 -81.184 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -238.901 320.085 -81.184 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
317.000 0 0 76.270 0 -351 0 0 0 -8.299 534.253 0 310.784 0 1.229.657
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
456.130 244.250 235.941 128.379
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
456.130 244.250 235.941 128.379
Finansal Kiralama Gelirleri
302.538 149.711 154.784 76.530
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
153.592 94.539 81.157 51.849
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-372.213 -160.442 -209.223 -96.940
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-267.569 -104.818 -154.588 -57.964
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.302 -1.420 -630 -702
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-88.697 -48.132 -45.222 -34.819
Diğer Faiz Giderleri
-2.857 0 -2.857 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-11.788 -6.072 -5.926 -3.455
BRÜT KAR (ZARAR)
83.917 83.808 26.718 31.439
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-84.927 -56.281 -45.934 -29.516
Personel Giderleri
-14.442 -7.828 -7.153 -4.247
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-382 -47 -191 -61
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-14.779 -10.126 -6.866 -4.671
Diğer
-55.324 -38.280 -31.724 -20.537
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.010 27.527 -19.216 1.923
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
2.196.031 853.889 1.228.418 313.197
Bankalardan Alınan Faizler
8 800 0 751
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
125 2.284 125 1.148
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
229.723 153.498 28.743 13.865
Kambiyo İşlemleri Karı
1.646.852 640.859 950.290 262.149
Diğer
319.323 56.448 249.260 35.284
KARŞILIK GİDERLERİ
-166.367 -113.739 -82.092 -75.574
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-166.367 -112.885 -82.092 -75.298
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 -854 0 -276
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.626.918 -686.318 -851.867 -219.061
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-356.086 -198.192 -88.571 -32.537
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.258.510 -482.134 -754.761 -181.332
Diğer
-12.322 -5.992 -8.535 -5.192
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
401.736 81.359 275.243 20.485
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
401.736 81.359 275.243 20.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-90.952 -21.790 -55.414 -6.314
Cari Vergi Karşılığı
-34.181 -6.617 -18.279 14.351
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-56.771 -15.173 -37.135 -14.879
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 -5.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
310.784 59.569 219.829 14.171
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
310.784 59.569 219.829 14.171
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
310.784 59.569 219.829 14.171
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
802.950 233.043
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
381.991 246.146
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-345.894 -164.261
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
506.141 269.930
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
191.989 3.681
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.889 -7.543
Ödenen Vergiler
-16.075 -26.955
Diğer
97.687 -87.955
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-607.977 -474.305
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-2.486.455 -541.200
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-70.556 -78.904
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.997.899 173.976
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-48.865 -28.177
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
194.973 -241.262
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-375.459 -253.257
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29.815 37.228
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.032 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 105
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-346.676 -215.924
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
162.188 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 658.888
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
162.188 658.888
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.857 17.657
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.342 219.359
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.314 3.563
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.656 222.922
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
310.784 59.569 219.829 14.171
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.598 13.877 1.111 9.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9 0 -9 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9 0 -9 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.607 13.877 1.120 9.447
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.799 16.819 1.312 11.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-192 -2.942 -192 -1.834
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
312.382 73.446 220.940 23.618
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
1.501 15.155 16.656 928 3.386 4.314
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
20.269 32.054 52.323 44.490 0 44.490
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.553.668 5.088.080 6.641.748 1.044.427 3.228.591 4.273.018
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
1.594.783 5.682.795 7.277.578 1.075.490 3.833.779 4.909.269
Finansal Kiralama Alacakları
2.330.621 6.591.420 8.922.041 1.581.629 4.595.504 6.177.133
Faaliyet Kiralaması Alacakları
8.864 0 8.864 7.128 0 7.128
Kazanılmamış Gelirler (-)
-744.702 -908.625 -1.653.327 -513.267 -761.725 -1.274.992
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
343.244 12.981 356.225 372.515 8.910 381.425
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-384.359 -607.696 -992.055 -403.578 -614.098 -1.017.676
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.384.407 0 1.384.407 1.041.012 0 1.041.012
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13.702 13.702 10.927 0 10.927
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
13.052 13.052 45.848 0 45.848
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 23.443 0 23.443
DİĞER AKTİFLER
315.339 333.855 649.194 157.356 458.798 616.154
ARA TOPLAM
3.301.938 5.469.144 8.771.082 2.368.431 3.690.775 6.059.206
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
78.083 0 78.083 77.051 0 77.051
Satış Amaçlı
78.083 0 78.083 77.051 0 77.051
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.380.021 5.469.144 8.849.165 2.445.482 3.690.775 6.136.257
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
2.817.272 3.013.503 5.830.775 3.018.080 808.583 3.826.663
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
10.258 0 10.258 10.614 0 10.614
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
1.094.467 0 1.094.467 928.120 0 928.120
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
50.927 0 50.927 112.121 0 112.121
KARŞILIKLAR
31.947 0 31.947 30.457 0 30.457
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.277 0 5.277 4.316 4.316
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
26.670 0 26.670 26.141 0 26.141
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
33.529 0 33.529 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
182.800 384.805 567.605 98.397 212.610 311.007
ARA TOPLAM
4.221.200 3.398.308 7.619.508 4.197.789 1.021.193 5.218.982
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.229.657 0 1.229.657 917.275 0 917.275
Ödenmiş Sermaye
317.000 317.000 317.000 0 317.000
Sermaye Yedekleri
76.270 0 76.270 76.270 0 76.270
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
76.270 0 76.270 76.270 0 76.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-351 0 -351 -342 0 -342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.299 0 -8.299 -9.906 0 -9.906
Kar Yedekleri
534.253 0 534.253 773.154 0 773.154
Yasal Yedekler
43.908 0 43.908 43.908 0 43.908
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
490.345 0 490.345 729.246 0 729.246
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
310.784 0 310.784 -238.901 0 -238.901
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -320.085 0 -320.085
Dönem Net Kâr veya Zararı
310.784 0 310.784 81.184 0 81.184
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.450.857 3.398.308 8.849.165 5.115.064 1.021.193 6.136.257
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
12.544.035 127.633.366 140.177.401 9.628.990 95.731.307 105.360.297
VERİLEN TEMİNATLAR
1.595.341 0 1.595.341 1.110.133 0 1.110.133
TAAHHÜTLER
2.435.813 446.230 2.882.043 1.517.967 852.341 2.370.308
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
2.435.813 446.230 2.882.043 1.517.967 852.341 2.370.308
Kiralama Taahhütleri
2.435.813 446.230 2.882.043 1.517.967 852.341 2.370.308
Finansal Kiralama Taahhütleri
638.778 427.081 1.065.859 246.486 828.372 1.074.858
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
1.797.035 19.149 1.816.184 1.271.481 23.969 1.295.450
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.601.150 3.089.793 4.690.943 2.912.405 2.961.046 5.873.451
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 1.494.077 1.494.077 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.494.077 1.494.077 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.601.150 1.595.716 3.196.866 2.912.405 2.961.046 5.873.451
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
1.601.150 1.595.716 3.196.866 2.845.600 2.894.241 5.739.841
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 66.805 66.805 133.610
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.307 3.266 4.573 1.307 2.563 3.870
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
18.177.646 131.172.655 149.350.301 15.170.802 99.547.257 114.718.059
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051278
BIST