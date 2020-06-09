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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

09.06.2020 16:44
GÜNCEL HABERLER



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
27/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
09/06/2020
Saati
10:00
Adresi
BÜYÜKDERE CADDESİ NUMARA.141 ESENTEPE ŞİŞLİ
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yeni yönetim kurulunun seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi. 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması. 5. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
ŞİRKETİMİZ 09/06/2020 TARİHİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPMIŞ OLUP TOPLANTI TUTANAĞI EKTEDİR.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

ŞİRKETİMİZ 09/06/2020 TARİHİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPMIŞ OLUP TOPLANTI TUTANAĞI EKTEDİR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850143


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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6224 8,6657 % 0,13  
Frank 7,1316 7,1745 % 1,02  
Riyal 1,8053 1,8144 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.718 19,01  
Altın Gr. 376 376 5,03  
Cumhuriyet 2.433 2.463 28,60  
Tam 2.505 2.535 33,30  
Yarım 1.222 1.233 12,40  
Çeyrek 611 618 7,40  
Gümüş.Ons 17,70 17,75 -0,05  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 -0,00  
B. Petrol 40,58 40,58 -0,22  
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