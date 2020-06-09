***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi27/05/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih09/06/2020Saati10:00AdresiBÜYÜKDERE CADDESİ NUMARA.141 ESENTEPE ŞİŞLİGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yeni yönetim kurulunun seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi. 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması. 5. Dilek ve görüşler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularŞİRKETİMİZ 09/06/2020 TARİHİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPMIŞ OLUP TOPLANTI TUTANAĞI EKTEDİR.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞİRKETİMİZ 09/06/2020 TARİHİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPMIŞ OLUP TOPLANTI TUTANAĞI EKTEDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850143BIST