***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
24.03.2021 21:44
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
24/03/2021
Saati
15.00
Adresi
BÜYÜKDERE CADDESİ NUMARA.141 ESENTEPE ŞİŞLİ
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2020 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve kabul ya da reddi hakkında karar alınması. 4. Kar hakkında karar alınması. 5. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Mesut ERSOY'un ve Kahraman GÜNAYDIN'ın ibrasının onaylanması. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 7. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması. 8. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi. 9. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
ŞİRKETİMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU GENEL KURULDA ALINAN KARARLAR EKTEDİR.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
ŞİRKETİMİZ 24/03/2021 TARİHİNDE 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL YAPMIŞTIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920312
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 36,43
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
18:057,9247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
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8,0444
En Düşük
7,8310
18:059,4329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0285
|Açılış
|: 9,3350
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|Önceki Kapanış
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9,5332
En Düşük
9,2761
18:05441,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,67
|Açılış
|: 441,61
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|286,00
|586.480
|% 10,00
|
|ARENA
|54,45
|50.924.233
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.148.125
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.411.898
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.776.585
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|2.765.481
|% -9,98
|
|SERVE
|15,50
|234.017
|% -8,61
|
|LUKSK
|70,00
|9.393.722
|% -5,34
|
|GSRAY
|3,62
|488.728.723
|% -4,23
|
|BJKAS
|5,73
|278.301.765
|% -3,54
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 8,39
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 4,66
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 2,03
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 4,38
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9153
|7,9247
|% -0,19
|
|Euro
|9,3881
|9,4329
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,7999
|10,8541
|% -0,81
|
|Frank
|8,4251
|8,4758
|% -0,50
|
|Riyal
|2,1032
|2,1137
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|7,65
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,74
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|3,56
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
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17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de