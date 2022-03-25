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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.03.2022 20:07
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
08/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
25/03/2022
Saati
12:00
Adresi
BÜYÜKDERE CADDESİ NUMARA.141 ESENTEPE ŞİŞLİ
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2021 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve kabul ya da reddi hakkında karar alınması. 4. Kar hakkında karar alınması. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 6. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması. 7. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi. 8. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
ŞİRKETİMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU GENEL KURULDA ALINAN KARARLAR EKTEDİR.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

ŞİRKETİMİZ 25/03/2022 TARİHİNDE 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL YAPMIŞTIR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013273


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Altın Ons 1.954 1.954 -3,40  
Altın Gr. 932 932 -0,53  
Cumhuriyet 6.173 6.266 -9,00  
Tam 6.140 6.293 -14,44  
Yarım 2.968 3.044 -6,99  
Çeyrek 1.489 1.522 -3,49  
Gümüş.Ons 25,39 25,41 -0,14  
Gümüş Gr. 12,11 12,12 -0,05  
B. Petrol 120 120 0,69  
Seans Raporu 18:05
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