***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi08/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih25/03/2022Saati12:00AdresiBÜYÜKDERE CADDESİ NUMARA.141 ESENTEPE ŞİŞLİGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2021 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve kabul ya da reddi hakkında karar alınması. 4. Kar hakkında karar alınması. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 6. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması. 7. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi. 8. Dilek ve görüşler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularŞİRKETİMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU GENEL KURULDA ALINAN KARARLAR EKTEDİR.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞİRKETİMİZ 25/03/2022 TARİHİNDE 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL YAPMIŞTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013273BIST