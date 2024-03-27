***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi06/03/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2023Tarih27/03/2024Saati10.00AdresiBüyükdere Caddesi N141 Esentepe/İstanbulGündemHazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 3.450.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 3.450.000.000 adet paydan 728,10.-TL'lık sermayeye karşılık 728,10 adet payın toplantıda asaleten, 3.449.999.271,90.-TL'lık sermayeye karşılık 3.449.999.271,90 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 3.450.000.000 payın toplantıda temsil olunduğunun Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına İlknur TÜYSÜZ'ün, Oy Toplayıcılığı'na Sibel ÖZYAZGAN'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Caner GÜNİNDİ'nin seçilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Bilanço ve Gelir Tablosunu havi 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 4- Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan gündemin 4.maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Şirketimizin 31.12.2023 tarihli bilançosuna göre tahakkuk eden 2.549.226.599,81.-TL net karın, Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 127.461.329,99-TL'sının kanuni yedek akçe ayrılmasına, Kalan 2.421.765.269,82.-TL'nin net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. Katılanların oybirliği ile karar verildi. 5- Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine aylık net 25.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu: "Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 9- Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10.20'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur. Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.Genel Kurul Tescil Tarihi27/03/2024AçıklamalarDeniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 27/03/2024 günü saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi N141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2024 tarih ve 95374338 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Günay gözetiminde toplandı27/03/2024 Tarihli Olağan Genel Kurul ve ekleri.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263235BIST