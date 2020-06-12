***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
12.06.2020 14:42
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 2.277.000.000.TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850933
BIST
15:00109.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 398,65
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.630
En Düşük
107.833
15:006,8335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0059
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
15:007,7289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
15:00381,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,33
|Açılış
|: 381,31
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|55.742.493
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.136.192
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.340.145
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,36
|716.247.056
|% 0,37
|
|GARAN
|8,15
|584.153.321
|% -0,12
|
|ECILC
|5,93
|510.608.431
|% 3,85
|
|PETKM
|3,97
|444.234.759
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,95
|442.491.891
|% 0,52
|
|TSKB
|1,27
|300.496.242
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,95
|442.491.891
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,56
|318.945.770
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,72
|86.512.191
|% -1,37
|
|PETKM
|3,97
|444.234.759
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5936
|8,6367
|% -0,02
|
|Frank
|7,1905
|7,2338
|% -0,36
|
|Riyal
|1,8144
|1,8235
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|9,56
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.490
|4,80
|
|Tam
|2.537
|2.559
|4,90
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,40
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,86
|38,86
|0,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:15MARKA
Yüzde 6.57 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 442, 424 adet işlem
-
15:14XU100
Endeks 109, 605 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 9, 470.00 milyon TL de
-
15:14IHGZT
Yüzde 6.16 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 330, 555 adet işlem
-
15:12PKART
Yüzde 6.04 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 893, 241 adet işlem
-
15:11YGYO
Yüzde 5.88 oranında artışla 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 542, 459 adet işlem