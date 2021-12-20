***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
20.12.2021 15:33
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin 2.300.000.000.TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984678
BIST
17:501.806
En Yüksek
|Değişim
|: -4,57%
|| -86,50
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
17:5012,3895
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -0,1751
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
17:5014,1509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0580
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
17:50720,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,55
|Açılış
|: 720,59
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:50
|BURCE
|34,10
|33.080.553
|% 702,35
|
|KRDMD
|9,30
|1.757.304.771
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,28
|57.796.992
|% 291,44
|
|KRDMA
|7,98
|103.923.037
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,18
|53.637.929
|% 251,26
|
|YESIL
|1,85
|18.016.730
|% -88,33
|
|ITTFH
|1,27
|12.412.021
|% -41,47
|
|KLGYO
|1,68
|27.146.121
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,81
|16.897.986
|% -27,68
|
|ICBCT
|5,47
|10.853.124
|% -22,63
|
|GARAN
|11,96
|4.831.553.843
|% 5,10
|
|SISE
|13,28
|3.288.139.478
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.073.303.156
|% -9,98
|
|THYAO
|19,02
|2.342.838.676
|% -4,57
|
|YKBNK
|3,46
|2.174.036.320
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,46
|2.174.036.320
|% 2,98
|
|GARAN
|11,96
|4.831.553.843
|% 5,10
|
|EKGYO
|2,16
|612.569.159
|% -0,92
|
|TSKB
|1,47
|408.523.800
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.288.139.478
|% -9,97
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3797
|12,3895
|% -1,39
|
|Euro
|14,0700
|14,1509
|% -0,41
|
|Sterlin
|16,6197
|16,7031
|% 0,30
|
|Frank
|13,5154
|13,5969
|% 0,08
|
|Riyal
|3,3223
|3,3389
|% -0,12
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,19
|
|Altın Gr.
|718
|718
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,07
|9,08
|0,02
|
|B. Petrol
|74,12
|74,12
|0,16
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem