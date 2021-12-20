***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2.300.000.000.TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984678BIST