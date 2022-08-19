***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/07/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Finanal Kiralama A.Ş. 2.680.000.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 2.680.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanınıiçeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057104BIST