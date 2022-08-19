***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
19.08.2022 15:57
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06/07/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Finanal Kiralama A.Ş. 2.680.000.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 2.680.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını
içeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057104
BIST
16:113.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 11,88
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
16:1118,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0381
|Açılış
|: 18,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
16:1118,2367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0243
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
16:111.023,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.022,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,72
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler16:10
|HKTM
|13,31
|1.279.424
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.940.469
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.790.842
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.876.779
|% 9,95
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,50
|77.920.950
|% -9,27
|
|GZNMI
|41,90
|376.307.520
|% -8,63
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DENGE
|2,25
|57.935.981
|% -7,41
|
|SEGYO
|1,25
|169.672.455
|% -6,72
|
|THYAO
|69,50
|3.838.817.913
|% -0,22
|
|SISE
|25,70
|2.893.118.598
|% 0,78
|
|PETKM
|11,13
|2.542.623.563
|% 0,63
|
|EREGL
|29,82
|2.397.307.063
|% 1,15
|
|TUPRS
|332,70
|2.305.254.197
|% 1,12
|
|EKGYO
|3,71
|1.662.513.517
|% 1,92
|
|YKBNK
|5,75
|2.104.768.238
|% -2,71
|
|DOHOL
|4,92
|1.268.631.695
|% 3,80
|
|ALBRK
|2,01
|474.809.661
|% 2,55
|
|PETKM
|11,13
|2.542.623.563
|% 0,63
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1095
|18,1202
|% 0,23
|
|Euro
|18,2240
|18,2420
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,3944
|21,5017
|% -0,46
|
|Frank
|18,8684
|18,9820
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8093
|4,8334
|% 0,28
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-1,55
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|0,39
|
|Cumhuriyet
|6.828
|6.931
|-26,00
|
|Tam
|6.854
|6.905
|-32,00
|
|Yarım
|3.340
|3.376
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|-1,76
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25CANTE
Yüzde 9.35 oranında artışla 83.65 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 274 adet işlem
-
16:24CMBTN
Yüzde 6.88 oranında artışla 290.50 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 065 adet işlem
-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 39 artarak (% 0.16 ) 2, 686
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, GOLTS, AZTEK, OYLUM, SEYKM, RYSAS, HKTM, HEDEF
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16:23
AYEN, ALARK, MTRYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında