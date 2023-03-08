***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
08.03.2023 17:42
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İHRAÇ BAŞVURU SPK ONAYI EKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121750
BIST
17:595.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 53,47
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5920,0041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0440
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,0594
En Düşük
19,8891
17:591.107,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.107,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.596.895
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.355.146
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.818.767
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.527.054
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.481.079
|% 9,99
|
|DOAS
|142,20
|1.708.461.017
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|240.903.352
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|3.074.311
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.776.816
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.367.713.567
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.317.243.304
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.651.787.009
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,54
|5.367.406.382
|% 7,75
|
|EREGL
|43,06
|4.741.036.433
|% -2,84
|
|YKBNK
|11,54
|5.367.406.382
|% 7,75
|
|ISCTR
|14,27
|5.651.787.009
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.367.713.567
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|740.974.020
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.097.151.623
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9353
|18,9410
|% 0,11
|
|Euro
|19,9650
|19,9697
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,3358
|22,4478
|% 0,12
|
|Frank
|20,0415
|20,1623
|% 0,18
|
|Riyal
|5,0300
|5,0552
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|4,08
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.108
|3,86
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.540
|7.607
|24,00
|
|Yarım
|3.684
|3.723
|12,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.861
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|0,05
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|-0,57
|