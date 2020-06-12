***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin, 2.277.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvuru belgesi ve SPK onayı ektedir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.04.2020İhraç Tavanı Tutarı 2.277.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.06.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin, 2.277.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvuru belgesi ve SPK onayı ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 BAŞVURU FORMU.pdfEK: 2 SPK ONAY.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850934BIST