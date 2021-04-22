***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.04.2021 17:52
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin, 1.950.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.950.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 1.950.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930587
BIST
18:001.344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,20
|Açılış
|: 1.320
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|Önceki Kapanış
|: 1.330
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1.346
En Düşük
1.309
18:008,2927
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
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|Açılış
|: 8,2700
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|Önceki Kapanış
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8,3697
En Düşük
8,1672
18:009,9716
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 471,88
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482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:00
|FORMT
|1,17
|11.138.163
|% 17,00
|
|KONTR
|54,80
|24.768.158
|% 10,00
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|INTEM
|31,68
|4.178.471
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.674.069
|% 10,00
|
|KSTUR
|223,40
|265.807
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.941.283
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|105.867.260
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|158.781.915
|% -9,80
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SEYKM
|18,97
|28.756.795
|% -6,00
|
|GARAN
|7,02
|1.472.644.949
|% 0,86
|
|EREGL
|17,96
|941.356.544
|% 0,67
|
|KOZAL
|107,70
|814.752.820
|% 2,47
|
|THYAO
|11,22
|597.185.239
|% 2,94
|
|SASA
|44,60
|529.498.616
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|1.472.644.949
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,09
|362.482.116
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,80
|300.947.465
|% -0,55
|
|TSKB
|1,22
|140.990.612
|% 0,83
|
|AKBNK
|4,87
|405.238.492
|% -0,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2890
|8,2927
|% 1,39
|
|Euro
|9,9626
|9,9716
|% 1,06
|
|Sterlin
|11,4744
|11,5320
|% 0,99
|
|Frank
|9,0274
|9,0818
|% 1,58
|
|Riyal
|2,2096
|2,2207
|% 1,59
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-8,92
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,03
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|B. Petrol
|65,51
|65,51
|0,19
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