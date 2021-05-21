***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.05.2021 14:09
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin, 1.950.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Limit Talebi, Spk Ve Borsa İstanbul'a İletilmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.950.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.05.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 1.950.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Limit Talebi, Spk Ve Borsa İstanbul'a İletilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937180
BIST
15:311.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:318,3811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:3110,2300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0316
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:31507,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,95
|Açılış
|: 507,79
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,01
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:30
|SONME
|38,64
|7.401.525
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.897.573
|% 9,91
|
|FENER
|34,14
|463.087.027
|% 9,14
|
|HATEK
|21,06
|11.602.557
|% 8,28
|
|BERA
|29,14
|56.762.658
|% 8,01
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,14
|57.048.742
|% -6,49
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|677.989.168
|% -0,24
|
|JANTS
|89,40
|598.408.206
|% 1,76
|
|KRDMD
|8,17
|595.390.322
|% 1,87
|
|TUPRS
|102,30
|584.847.298
|% 2,10
|
|BJKAS
|7,63
|562.591.424
|% 5,83
|
|YKBNK
|2,17
|372.317.976
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,98
|259.043.866
|% 1,02
|
|GARAN
|8,21
|677.989.168
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,63
|562.591.424
|% 5,83
|
|GSRAY
|3,61
|262.353.340
|% 4,94
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3770
|8,3786
|% -0,02
|
|Euro
|10,2217
|10,2276
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,8577
|11,9172
|% 0,01
|
|Frank
|9,2875
|9,3434
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2274
|2,2386
|% -0,03
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|9,90
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|16,00
|
|Tam
|3.336
|3.422
|12,51
|
|Yarım
|1.612
|1.655
|6,05
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,02
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,90
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,02
|
|B. Petrol
|66,07
|66,07
|0,96
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 75 artarak (% 0.77 ) 1, 531
-
15:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, EKGYO
-
15:41ULUUN
Yüzde 6.49 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 621, 600 adet işlem
-
15:39BJKAS
Yüzde 6.24 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 098, 305 adet işlem
-
15:38TSPOR
Yüzde 4.49 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 992, 583 adet işlem