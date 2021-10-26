***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.10.2021 17:53
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin, 2.300.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 2.300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 2.300.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972510
BIST
17:511.508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 15,06
|Açılış
|: 1.501
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|Önceki Kapanış
|: 1.493
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1.513
En Düşük
1.501
17:519,5254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0591
|Açılış
|: 9,5050
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|Önceki Kapanış
|: 9,6050
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9,6255
En Düşük
9,4039
17:5111,0574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
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|Açılış
|: 11,0250
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|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,1800
En Düşük
10,9330
17:51547,48
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 556,95
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558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler17:51
|SELVA
|9,02
|35.424.135
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,70
|246.359.337
|% 9,99
|
|AKMGY
|40,06
|2.939.839
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.860.136
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.618.577
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,02
|373.544.328
|% -6,18
|
|HUBVC
|10,04
|28.362.805
|% -5,90
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ZOREN
|1,64
|105.290.493
|% -4,65
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|GARAN
|9,25
|2.398.470.583
|% 1,87
|
|GUBRF
|68,50
|1.383.900.596
|% 5,96
|
|THYAO
|14,73
|1.285.835.350
|% 3,15
|
|TUPRS
|140,10
|876.920.277
|% -1,20
|
|EREGL
|19,96
|797.853.195
|% 1,68
|
|GARAN
|9,25
|2.398.470.583
|% 1,87
|
|ODAS
|1,42
|232.035.713
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,59
|392.781.668
|% 0,00
|
|PETKM
|6,51
|768.477.474
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,97
|223.456.079
|% 0,00
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5237
|9,5254
|% -0,62
|
|Euro
|11,0493
|11,0574
|% -0,72
|
|Sterlin
|13,1085
|13,1742
|% -0,32
|
|Frank
|10,3190
|10,3812
|% -0,55
|
|Riyal
|2,5342
|2,5469
|% -0,50
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-21,62
|
|Altın Gr.
|547
|548
|-9,38
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,25
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Seans Raporu
17:51
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17:59XU100
Endeks 1, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 19, 474.00 milyon TL de
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17:59ISGSY
Yüzde 9.86 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 710, 798 adet işlem
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17:58METRO
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 103, 537 adet işlem
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17:57SARKY
Yüzde 6.69 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 422 adet işlem
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17:56KONTR
Yüzde 4.09 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 012 adet işlem