***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin, 2.300.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvuru belgesi ve SPK onayı ektedir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.10.2021İhraç Tavanı Tutarı 2.300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.11.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.12.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin, 2.300.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvuru belgesi ve SPK onayı ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 BAŞVURU FORMU.pdfEK: 2 SPK ONAY YAZISI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984677BIST