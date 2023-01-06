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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.01.2023 16:48
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin, 2.215.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.215.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 2.215.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095345


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Yarım 3.651 3.716 7,00  
Çeyrek 1.831 1.858 4,00  
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