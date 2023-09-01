***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.01.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.215.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 03.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.09.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 01.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin, nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 2.215.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştırEklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 sonuç yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190868BIST