***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 14 Şubat 2020 tarihinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin görünümünün "Durağan" olduğunu ve Uzun Vade Yabancı Para: B+ Kısa Vade Yabancı Para: B Uzun Vade Yerel Para: BB- Kısa Vade Yerel Para: B ve 4 olan destek notunu , "AA (tur)" olan ulusal notunu da teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819452BIST