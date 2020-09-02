***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli notunun görünümünü "Durağan"dan "Negatif" olarak güncellemesini takiben 01 Eylül 2020 tarihinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin uzun vade yerel para notunu "BB-" olarak teyit etmiş, görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e çevirmiştir. Fitch Ratings, kısa vadeli yerel para notunu "B" ve ulusal notunu "AA (tur) (Durağan)" olarak teyit etmiştir. Şirketimize ait diğer notlarda ise değişikliğe gitmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872955BIST