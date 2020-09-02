***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 15:38
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli notunun görünümünü "Durağan"dan "Negatif" olarak güncellemesini takiben 01 Eylül 2020 tarihinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin uzun vade yerel para notunu "BB-" olarak teyit etmiş, görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e çevirmiştir. Fitch Ratings, kısa vadeli yerel para notunu "B" ve ulusal notunu "AA (tur) (Durağan)" olarak teyit etmiştir. Şirketimize ait diğer notlarda ise değişikliğe gitmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872955
BIST
16:571.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:577,3894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3904
En Düşük
7,3588
16:578,7391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0387
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:57463,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,67
|Açılış
|: 463,00
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
462,48
BIST En Aktif Hisseler16:57
|FENER
|31,02
|687.344.620
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.594.566
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.411.674
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|155.494.915
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.089.968
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|SANFM
|6,18
|26.090.863
|% -7,62
|
|SISE
|6,21
|866.792.902
|% 0,16
|
|GSRAY
|3,48
|749.123.167
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,37
|713.816.975
|% 8,71
|
|FENER
|31,02
|687.344.620
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,47
|609.431.944
|% 8,75
|
|GSRAY
|3,48
|749.123.167
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,37
|713.816.975
|% 8,71
|
|EKGYO
|1,77
|305.496.483
|% 0,57
|
|PETKM
|3,94
|569.328.615
|% -0,51
|
|SISE
|6,21
|866.792.902
|% 0,16
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3844
|7,3894
|% 0,30
|
|Euro
|8,7354
|8,7391
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,8020
|9,8512
|% -0,26
|
|Frank
|8,0648
|8,1134
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9639
|1,9737
|% 0,32
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-20,53
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|-19,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-19,05
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-9,21
|
|Çeyrek
|743
|761
|-4,61
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,40
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|-0,19
|
Seans Raporu
16:57
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17:11PNSUT
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17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, THYAO
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17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, TCELL, TRKCM