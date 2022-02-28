***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 25 Şubat 2022 tarihinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin uzun vade yabancı para notunu "B" uzun vade yerel para notunu "B+" olarak değiştirmiş, ve görünümlerini " Negatif" olarak teyit etmiştir. Fitch Ratings, kısa vadeli yabancı ve yerel para notlarını "B" ve ulusal notunu "AA (tur) (Durağan)" olarak teyit etmiştir .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005375BIST