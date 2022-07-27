***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 16:27
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Temmuz 2022 tarihinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin uzun vade yabancı para notunu "B-" uzun vade yerel para notunu "B" olarak değiştirmiş, ve görünümlerini " Negatif" olarak teyit etmiştir. Fitch Ratings, kısa vadeli yabancı ve yerel para notlarını "B" ve ulusal notunu "AA (tur) (Durağan)" olarak teyit etmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048200
BIST
17:192.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 9,00
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:1917,9280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0700
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:1918,1735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0835
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:19987,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,95
|Açılış
|: 987,93
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:19
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.562.920
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|21.151.714
|% 9,98
|
|TURGG
|219,70
|18.241.603
|% 9,96
|
|PEGYO
|2,31
|62.358.714
|% -9,41
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MRGYO
|1,90
|32.797.965
|% -4,04
|
|ESCOM
|21,42
|26.264.663
|% -4,03
|
|DESPC
|11,21
|9.667.524
|% -4,02
|
|THYAO
|49,90
|3.305.080.459
|% 1,84
|
|YKBNK
|4,74
|1.069.807.579
|% -0,21
|
|SISE
|21,16
|980.317.570
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,23
|968.954.498
|% 1,25
|
|TOASO
|69,65
|797.110.842
|% 2,88
|
|EKGYO
|3,23
|968.954.498
|% 1,25
|
|SKBNK
|1,63
|449.384.830
|% 5,84
|
|YKBNK
|4,74
|1.069.807.579
|% -0,21
|
|TSKB
|2,63
|487.088.983
|% 5,20
|
|ADESE
|0,82
|125.868.772
|% 2,50
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-2,41
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,74
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.658
|6.721
|8,00
|
|Yarım
|3.244
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,96
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34ULUSE
Yüzde 5.40 oranında artışla 183.40 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 638 adet işlem
-
17:33AVOD
Yüzde 7.43 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 650, 797 adet işlem
-
17:32GRNYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 680, 902 adet işlem
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 6 artarak (% 0.13 ) 2, 705
-
17:31XU100
Endeks 2, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 23, 511.00 milyon TL de