***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.05.2023 16:18
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Mayıs 2023 tarihinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin kredi notunun:
Görünüm :Negatif
Uzun Vade Yabancı Para :B-
Kısa Vade Yabancı Para :B
Uzun Vade Yerel Para :B
Kısa Vadeli Yerel Para :B
Ulusal notunu "AA (tur) (Durağan)
Olduğunu teyit etmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154362
BIST
18:054.769
En Düşük
|Değişim
|: 4,10%
|| 187,89
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
18:0520,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1317
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
18:0521,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,2026
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
18:051.256,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.256,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,18
|14.329.417
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|59.700.859
|% 10,00
|
|KONYA
|2.865,50
|111.186.368
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|26.373.203
|% 10,00
|
|RYSAS
|39,60
|59.240.906
|% 10,00
|
|SAMAT
|17,11
|143.558.516
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|2.733.864
|% -9,97
|
|SNKRN
|22,32
|769.009
|% -2,87
|
|AEFES
|57,45
|481.343.911
|% -2,71
|
|RALYH
|60,20
|61.620.474
|% -2,27
|
|THYAO
|146,00
|9.131.804.304
|% 2,60
|
|EREGL
|33,54
|3.527.003.701
|% 4,94
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ASELS
|48,10
|2.742.360.764
|% 9,97
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|YKBNK
|9,34
|1.604.662.916
|% 1,97
|
|AKBNK
|14,89
|2.469.409.265
|% 2,62
|
|KRDMD
|17,84
|2.417.063.182
|% 7,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0921
|20,0979
|% 0,66
|
|Euro
|21,5603
|21,5796
|% 0,95
|
|Sterlin
|24,7611
|24,8853
|% 0,74
|
|Frank
|22,1446
|22,2780
|% 0,74
|
|Riyal
|5,3423
|5,3691
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-2,56
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|6,13
|
|Cumhuriyet
|8.960
|9.095
|-222,00
|
|Tam
|8.909
|9.154
|-219,78
|
|Yarım
|4.367
|4.549
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.190
|2.275
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,11
|77,11
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59AKSEN
Yüzde 7.47 oranında artışla 31.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 330, 063 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 4, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 8 üstünde . İşlem hacmi 66, 275.00 milyon TL de
-
17:57IHYAY
Yüzde 7.06 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 225, 022 adet işlem
-
17:55ETYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 794 adet işlem
-
17:54KLRHO
Yüzde 9.97 oranında artışla 33.52 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 373 adet işlem