***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Eylül 2023 tarihinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin görünümünü durağana çevirmiş. Kredi notunun:Görünüm :DurağanUzun Vade Yabancı Para :B-Kısa Vade Yabancı Para :BUzun Vade Yerel Para :BKısa Vadeli Yerel Para :BUlusal notunu "AA (tur) (Durağan)Olduğunu teyit etmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197344BIST