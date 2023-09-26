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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

26.09.2023 14:57
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Eylül 2023 tarihinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin görünümünü durağana çevirmiş. Kredi notunun:
 
Görünüm                              :Durağan
Uzun Vade Yabancı Para      :B-
Kısa Vade Yabancı Para       :B
Uzun Vade Yerel Para           :B        
Kısa Vadeli Yerel Para          :B
Ulusal notunu "AA (tur) (Durağan)
  
Olduğunu teyit etmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197344


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Çeyrek 2.772 2.802 -9,00  
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