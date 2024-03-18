***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 15 mart 2024 tarihinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin Uzun Vade Kredi notunu B- 'den B'ye, Uzun Vade Yerel Para kredi notunu B'den B+'ya yükseltmiş olup, görünümlerini Durağan'dan Pozitif'e çevirmiştir. Şirketin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Görünüm :PozitifUzun Vade Yabancı Para :BKısa Vade Yabancı Para :BUzun Vade Yerel Para :B+Kısa Vadeli Yerel Para :BUlusal notunu "AA (tur) (Durağan)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259808BIST