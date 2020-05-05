***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2020 16:20
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan
Kahraman Günaydın 30/04/2020 tarihinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliği
görevinden istifa etmiş olup 1.Derece imza yetkisi iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842642
BIST
17:4398.832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -10,30
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:437,0852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0406
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:437,6821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0046
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:43386,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,77
|Açılış
|: 385,94
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|6,49
|4.297.535
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|37.121.861
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.584.208
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|487.759.008
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|402.035.857
|% -9,97
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|KUTPO
|11,60
|38.221.187
|% -9,94
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|GARAN
|8,16
|682.646.721
|% -0,12
|
|TSPOR
|5,85
|620.489.796
|% 0,34
|
|KRDMD
|2,28
|574.470.950
|% 5,56
|
|ASELS
|26,84
|513.468.669
|% 1,82
|
|PETUN
|22,34
|487.759.008
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,28
|574.470.950
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,67
|455.759.844
|% -3,96
|
|AFYON
|2,82
|439.111.468
|% -4,08
|
|DOHOL
|1,89
|244.075.030
|% 2,72
|
|ODAS
|1,83
|195.980.285
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7899
|8,8340
|% 0,60
|
|Frank
|7,2599
|7,3037
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8799
|1,8893
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,66
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|2,20
|
|Tam
|2.550
|2.589
|2,20
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|2,89
|
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