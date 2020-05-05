***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olanKahraman Günaydın 30/04/2020 tarihinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğigörevinden istifa etmiş olup 1.Derece imza yetkisi iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842642BIST