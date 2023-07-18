***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.07.2023 18:29
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 18 Temmuz 2023 tarihli Kararı ile
Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Burak KOÇAK Genel Müdür olarak atanmasına,
Burak KOÇAK'a Şirketimiz adına verilen müştereken 1. Derece (A Grubu) imza yetkisinin devamına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173233
BIST
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18:006.365
En Düşük
|Değişim
|: -3,57%
|| -235,46
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9351
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,6014
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
18:0030,2675
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,6805
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
18:001.710,16
En Yüksek
|Değişim
|: 3,33%
|| 55,13
|Açılış
|: 1.710,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|LINK
|69,85
|45.080.688
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|53.239.938
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|686.901.661
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.697.914
|% 10,00
|
|VBTYZ
|57,75
|67.422.180
|% 10,00
|
|AVHOL
|123,30
|31.653.908
|% -10,00
|
|ISATR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|VKING
|39,52
|23.035.808
|% -9,98
|
|VKFYO
|32,48
|11.081.641
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|13.918.161
|% -9,97
|
|THYAO
|214,00
|10.562.072.373
|% -2,19
|
|ASELS
|69,50
|9.578.370.195
|% -6,08
|
|TCELL
|44,76
|6.251.729.147
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|YKBNK
|12,90
|3.584.860.661
|% -6,66
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|PETKM
|16,02
|3.800.201.357
|% -2,44
|
|ODAS
|8,10
|1.805.777.983
|% 0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9151
|26,9351
|% 2,28
|
|Euro
|30,2153
|30,2675
|% 2,30
|
|Sterlin
|34,9942
|35,1697
|% 1,97
|
|Frank
|31,2272
|31,4154
|% 2,44
|
|Riyal
|7,1544
|7,1903
|% 2,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|22,30
|
|Altın Gr.
|1.710
|1.710
|55,26
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.165
|11.452
|501,00
|
|Yarım
|5.582
|5.752
|251,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.876
|126,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|21,66
|21,68
|0,64
|
|B. Petrol
|79,87
|79,87
|1,36
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -193, 71 kaybederek (% -3.27 ) 5, 732
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, ECZYT, KLRHO, FORTE, YEOTK, SAFKR, EUKYO, KERVN, ENSRI, RYSAS
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17:59
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