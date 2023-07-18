***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 18 Temmuz 2023 tarihli Kararı ileŞirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Burak KOÇAK Genel Müdür olarak atanmasına,Burak KOÇAK'a Şirketimiz adına verilen müştereken 1. Derece (A Grubu) imza yetkisinin devamına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173233BIST