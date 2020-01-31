***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK42029 ISIN KODLU BONO İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 848.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.04.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,11Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK42029Vade Başlangıç Tarihi 31.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000İhraç Fiyatı 0,97652Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarTRFDNFK42029 ISIN KODLU BONO İHRACIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816270BIST