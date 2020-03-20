***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.03.2020 16:26
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFK32012 ISIN kodlu bono için ITFA ödemesi gerçekleşti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.518.018.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10.50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK32012
Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
İhraç Fiyatı 0,97449
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.03.2020
Kayıt Tarihi 19.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 400.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFDNFK32012 ISIN kodlu bono için ITFA ödemesi gerçekleşti
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831051
BIST