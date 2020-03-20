***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.03.2020 16:31
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFK62019 ISIN kodlu bono ihracı gerçekleşti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.518.018.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK62019
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.000.000
İhraç Fiyatı 0,97904
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
TRFDNFK62019 ISIN kodlu bono ihracı gerçekleşti
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831056
BIST
17:4885.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 348,79
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
17:486,5353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:487,0165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:48314,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 4,59
|Açılış
|: 314,62
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|8,69
|19.680.053
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.470.574
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|6.684.881
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.215.612
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|657.133
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|229.901.690
|% -9,59
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|BIMAS
|49,90
|167.891.864
|% -4,41
|
|ISYAT
|2,86
|162.384.540
|% -4,03
|
|VKGYO
|1,85
|18.196.071
|% -3,65
|
|GARAN
|7,45
|837.036.840
|% -1,72
|
|THYAO
|7,96
|525.947.924
|% 0,25
|
|ASELS
|21,18
|425.566.642
|% 0,38
|
|ECILC
|3,32
|257.581.137
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,90
|244.128.543
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|244.128.543
|% 0,00
|
|GARAN
|7,45
|837.036.840
|% -1,72
|
|TSPOR
|1,98
|229.901.690
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|128.861.316
|% 3,39
|
|ECILC
|3,32
|257.581.137
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7358
|7,7746
|% 3,23
|
|Frank
|6,6269
|6,6668
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7347
|1,7434
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.496
|24,02
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,67
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,65
|12,69
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|27,92
|27,92
|-0,55
|
Seans Raporu
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17:58KAREL
Yüzde 9.35 oranında artışla 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 844, 995 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -319, 37 kaybederek (% -0.31 ) 103, 230
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17:56
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17:56XU100
Endeks 85, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 6, 305.00 milyon TL de
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17:56FONET
Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 601, 417 adet işlem