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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.03.2020 16:31
GÜNCEL HABERLER



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK62019 ISIN kodlu bono ihracı gerçekleşti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.518.018.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK62019
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.000.000
İhraç Fiyatı 0,97904
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
TRFDNFK62019 ISIN kodlu bono ihracı gerçekleşti




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831056


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KFEIN 8,69 19.680.053 % 10,00  
DESA 2,20 1.470.574 % 10,00  
DOCO 254,10 6.684.881 % 10,00  
ASUZU 7,59 2.215.612 % 10,00  
MRSHL 38,72 657.133 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7358 7,7746 % 3,23  
Frank 6,6269 6,6668 % 0,24  
Riyal 1,7347 1,7434 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.495 1.496 24,02  
Altın Gr. 315 315 4,67  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,65 12,69 0,55  
Gümüş Gr. 2,66 2,67 0,12  
B. Petrol 27,92 27,92 -0,55  
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