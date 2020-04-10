DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,55
|18.044.803
|% 10,00
|FRIGO
|10,67
|682.550
|% 10,00
|BMELK
|1,76
|707.808
|% 10,00
|ISKUR
|374.000,00
|374.000
|% 10,00
|YBTAS
|5.218,20
|463.462
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3335
|8,3752
|% 0,62
|Frank
|6,9170
|6,9587
|% 0,73
|Riyal
|1,7759
|1,7848
|% 0,54
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|Altın Gr.
|363
|364
|2,70
|Cumhuriyet
|2.322
|2.381
|1,50
|Tam
|2.387
|2.450
|5,20
|Yarım
|1.161
|1.192
|0,70
|Çeyrek
|582
|596
|0,60
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,02
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
Seans Raporu
- 17:59CLEBI Yüzde 7.33 oranında artışla 78.30 lira fiyatla işlem gören hissede 352, 699 adet işlem
- 17:58INTEM Yüzde 4.88 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 077 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 901, 53 artarak (% 0.79 ) 115, 315
- 17:56XU100 Endeks 96, 504 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 10, 652.00 milyon TL de
- 17:56MARTI Yüzde 6.17 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 340, 100 adet işlem