***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK92024 ISIN KODLU BONO İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.518.018.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.09.2020Vade (Gün Sayısı) 156Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,35Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK92024Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 78.000.000İhraç Fiyatı 0,9551Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarTRFDNFK92024 ISIN KODLU BONO İHRAÇ EDİLMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838360BIST