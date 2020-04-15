***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.04.2020 16:46
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFK92024 ISIN KODLU BONO İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.518.018.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 156
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,35
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK92024
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 78.000.000
İhraç Fiyatı 0,9551
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
TRFDNFK92024 ISIN KODLU BONO İHRAÇ EDİLMİŞTİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838360
BIST
18:0096.066
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -2.483,78
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:006,8940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0776
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9070
En Düşük
6,8079
18:007,5175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5264
En Düşük
7,4578
18:00381,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,86
|Açılış
|: 381,74
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.698.833
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.200.100
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|567.373.518
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.643.533
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.438.810
|% -10,00
|
|HALKS
|3,15
|296.008
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.218.137.736
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.291.305
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.169.806
|% -9,98
|
|THYAO
|10,38
|2.280.718.484
|% -4,77
|
|PGSUS
|55,45
|2.218.137.736
|% -9,98
|
|ASELS
|26,26
|1.773.628.811
|% -3,74
|
|GARAN
|8,24
|987.303.864
|% -3,96
|
|TSPOR
|5,45
|896.794.259
|% 4,81
|
|THYAO
|10,38
|2.280.718.484
|% -4,77
|
|YKBNK
|1,94
|391.455.077
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,45
|896.794.259
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,03
|172.040.177
|% -6,36
|
|MNDRS
|1,48
|247.075.893
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5935
|8,6366
|% 0,15
|
|Frank
|7,1169
|7,1597
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8291
|1,8382
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-5,84
|
|Altın Gr.
|382
|382
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.508
|28,30
|
|Tam
|2.515
|2.581
|29,10
|
|Yarım
|1.224
|1.256
|14,10
|
|Çeyrek
|614
|628
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|27,56
|27,56
|-2,04
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
-
17:59XU100
Endeks 95, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 64 altında . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
-
17:59YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
-
17:57AYEN
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem