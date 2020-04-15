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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.04.2020 16:46
GÜNCEL HABERLER



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK62027 ISIN KODLU BONO İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.518.018.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 51
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,70
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,21
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK62027
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.000.000
İhraç Fiyatı 0,98527
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
TRFDNFK62027 ISIN KODLU BONO İHRAÇ EDİLMİŞTİR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838361


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANFM 7,92 15.704.084 % 10,00  
VKING 4,62 6.229.025 % 10,00  
DITAS 13,97 3.201.497 % 10,00  
MGROS 28,86 569.890.774 % 9,98  
PETUN 14,90 81.792.726 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6360 8,6793 % 0,65  
Frank 7,1369 7,1799 % 0,97  
Riyal 1,8333 1,8425 % 1,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.719 3,03  
Altın Gr. 381 381 2,20  
Cumhuriyet 2.439 2.500 19,90  
Tam 2.507 2.573 20,50  
Yarım 1.219 1.252 9,90  
Çeyrek 612 626 5,00  
Gümüş.Ons 15,40 15,46 -0,04  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,03  
B. Petrol 28,46 28,46 0,50  
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