***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK42029 ISIN KODLU BONO İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 848.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.04.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,11Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK42029Vade Başlangıç Tarihi 31.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000İhraç Fiyatı 0,97652Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.04.2020Kayıt Tarihi 29.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 85.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFDNFK42029 ISIN KODLU BONO İTFASIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841532BIST