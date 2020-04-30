***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.04.2020 15:12
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFK42029 ISIN KODLU BONO İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 848.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,11
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK42029
Vade Başlangıç Tarihi 31.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000
İhraç Fiyatı 0,97652
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.04.2020
Kayıt Tarihi 29.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 85.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFDNFK42029 ISIN KODLU BONO İTFASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841532
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