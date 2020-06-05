***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.06.2020 16:58
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFK62027 ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞTİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.518.018.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 51
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,70
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,21
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK62027
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.000.000
İhraç Fiyatı 0,98527
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.06.2020
Kayıt Tarihi 04.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 42.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFDNFK62027 ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞTİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849492
BIST
17:36110.219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 682,34
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:366,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0323
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7868
En Düşük
6,7351
17:367,6747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:36364,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -7,28
|Açılış
|: 364,86
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,74
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.610.706
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|281.338
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.881.048
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.570.241
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|17.625.235
|% -9,84
|
|IZTAR
|4,95
|6.187.839
|% -6,95
|
|GARAN
|8,28
|1.330.792.823
|% 1,72
|
|THYAO
|12,72
|844.854.970
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,20
|550.192.027
|% 3,06
|
|ASELS
|31,84
|419.676.622
|% 0,51
|
|PETKM
|3,79
|410.721.001
|% -1,81
|
|GARAN
|8,28
|1.330.792.823
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,65
|246.613.811
|% -0,60
|
|PETKM
|3,79
|410.721.001
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,32
|131.856.119
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,24
|115.466.632
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5903
|8,6334
|% 1,30
|
|Frank
|7,0110
|7,0532
|% -0,38
|
|Riyal
|1,8011
|1,8102
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|-39,23
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,74
|
|Cumhuriyet
|2.379
|2.409
|-38,70
|
|Tam
|2.448
|2.475
|-43,50
|
|Yarım
|1.195
|1.210
|-19,40
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,30
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,03
|42,03
|2,05
|