***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK62027 ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞTİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.518.018.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.06.2020Vade (Gün Sayısı) 51Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,70Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,21Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK62027Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.000.000İhraç Fiyatı 0,98527Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.06.2020Kayıt Tarihi 04.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 42.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFDNFK62027 ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞTİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849492BIST