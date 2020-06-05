***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK62019 ISIN kodlu bono itfası gerçekleştiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.518.018.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.06.2020Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,56Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK62019Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.000.000İhraç Fiyatı 0,97904Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.06.2020Kayıt Tarihi 04.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 160.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFDNFK62019 ISIN kodlu bono itfası gerçekleştihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849493BIST