***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK72018 ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞTİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.518.018.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 17.07.2020Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,34Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK72018Vade Başlangıç Tarihi 10.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.500.000İhraç Fiyatı 0,97157Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.07.2020Kayıt Tarihi 16.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 250.500.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFDNFK72018 ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞTİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860225BIST