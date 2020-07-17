***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFKE2022 ISIN KODLU BONO İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.277.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 09.10.2020Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8.65Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8.94Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFKE2022Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 135.000.000İhraç Fiyatı 0,98048Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarTRFDNFKE2022 ISIN KODLU BONO İHRACIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860315BIST