***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFKK2016 ISIN KODLU BONO İHRACI GERÇEKLEŞTİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.277.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 13.11.2020Vade (Gün Sayısı) 86Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,78Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFKK2016Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.300.000İhraç Fiyatı 0,97206Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarTRFDNFKK2016 ISIN KODLU BONO İHRACI GERÇEKLEŞTİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869946BIST