***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.08.2020 16:36
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFKK2016 ISIN KODLU BONO İHRACI GERÇEKLEŞTİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.277.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,78
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFKK2016
Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.300.000
İhraç Fiyatı 0,97206
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
TRFDNFKK2016 ISIN KODLU BONO İHRACI GERÇEKLEŞTİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869946
BIST
18:051.125
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 32,25
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.126
En Düşük
1.099
18:057,2945
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0786
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
18:058,6800
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,1250
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
18:05460,34
En Yüksek
|Değişim
|: -2,96%
|| -14,06
|Açılış
|: 460,34
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
456,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|2,97
|1.573.595
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|300.849
|% 10,00
|
|POLTK
|176,00
|341.355
|% 10,00
|
|TLMAN
|15,84
|8.471.936
|% 10,00
|
|QNBFB
|78,75
|31.090.325
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.973.698
|% -10,00
|
|PKENT
|688,50
|1.147.140
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|18.051.314
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|4.072.784
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|601.775
|% -9,89
|
|TUPRS
|85,95
|2.643.184.907
|% 7,64
|
|EKGYO
|2,06
|1.947.684.981
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.481.226.977
|% 5,56
|
|GARAN
|7,28
|1.274.652.558
|% 2,10
|
|RTALB
|58,20
|1.179.254.982
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,06
|1.947.684.981
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.481.226.977
|% 5,56
|
|ZOREN
|2,65
|605.090.615
|% 9,96
|
|PETKM
|4,23
|848.164.173
|% 9,87
|
|GARAN
|7,28
|1.274.652.558
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2872
|7,2963
|% -1,04
|
|Euro
|8,6684
|8,6805
|% -1,41
|
|Sterlin
|9,5671
|9,6151
|% -1,65
|
|Frank
|7,9670
|8,0150
|% -1,91
|
|Riyal
|1,9357
|1,9455
|% -1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-41,62
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-16,15
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,19
|
|B. Petrol
|45,09
|45,09
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.99 lira fiyatla işlem gören hissede 742, 594 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, YKBNK, MGROS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 66 artarak (% 2.65 ) 1, 032
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, MZHLD, ARTI, TKURU, EPLAS
-
17:57
AGYO, PETKM, EPLAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında