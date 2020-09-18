***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFKA2026 ISIN KODLU BONO İHRACI GERÇEKLEŞMİŞTİR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.277.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.12.2020Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12.90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13.56Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFKA2026Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 177.000.000İhraç Fiyatı 0,97117Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarTRFDNFKA2026 ISIN KODLU BONO İHRACI GERÇEKLEŞMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875678BIST