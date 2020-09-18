***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK92016 ISIN Kodlu bono itfası gerçekleştiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.518.018.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.09.2020Vade (Gün Sayısı) 161Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK92016Vade Başlangıç Tarihi 10.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000İhraç Fiyatı 0,95312Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.09.2020Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 85.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFDNFK92016 ISIN Kodlu bono itfası gerçekleştihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875679BIST