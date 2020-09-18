***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.09.2020 16:58
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFK92016 ISIN Kodlu bono itfası gerçekleşti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.518.018.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 161
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK92016
Vade Başlangıç Tarihi 10.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000
İhraç Fiyatı 0,95312
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.09.2020
Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 85.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFDNFK92016 ISIN Kodlu bono itfası gerçekleşti
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875679
BIST