***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.10.2020 16:45
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFKE2022 ISIN KODLU BONO İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.277.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8.65
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8.94
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFKE2022
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 135.000.000
İhraç Fiyatı 0,98048
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.10.2020
Kayıt Tarihi 08.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 135.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFDNFKE2022 ISIN KODLU BONO İTFASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880486
BIST