***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFKE2014 ISIN KODLU BONO İTFA OLMUŞTUR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.277.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 28.10.2020Vade (Gün Sayısı) 110Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8.65Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8.91Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFKE2014Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.000.000İhraç Fiyatı 0,97459Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.10.2020Kayıt Tarihi 27.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 110.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFDNFKE2014 ISIN KODLU BONO İTFA OLMUŞTUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884653BIST