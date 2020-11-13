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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.11.2020 13:52
GÜNCEL HABERLER



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFKK2016 ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞTİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.277.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,78
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFKK2016
Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.300.000
İhraç Fiyatı 0,97206
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.11.2020
Kayıt Tarihi 12.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.300.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFDNFKK2016 ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞTİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888394


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Riyal 2,0486 2,0589 % 0,19  
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16:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.889 12,91  
Altın Gr. 469 469 5,32  
Cumhuriyet 3.107 3.154 5,00  
Tam 3.096 3.176 11,27  
Yarım 1.496 1.536 5,20  
Çeyrek 750 768 2,59  
Gümüş.Ons 24,68 24,71 0,44  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,13  
B. Petrol 42,88 42,88 -0,65  
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