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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.01.2021 19:10



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK32111 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONO 06/01/2021 TARİHLİ 1.KUPON ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİ.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.277.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK32111
Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 1,6293 814.650 Evet
2 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021
3 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFDNFK32111 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONO 06/01/2021 TARİHLİ 1.KUPON ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİ.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897471


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Yarım 1.458 1.496 -24,54  
Çeyrek 731 748 -12,27  
Gümüş.Ons 26,90 26,93 -0,69  
Gümüş Gr. 6,32 6,32 -0,23  
B. Petrol 54,54 54,54 0,94  
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