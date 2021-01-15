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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.01.2021 14:26



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK12121-ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞTİ.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.518.018.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK12121
Vade Başlangıç Tarihi 30.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,96933
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.01.2021
Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFDNFK12121-ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞTİ.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902582


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Altın Gr. 440 440 2,46  
Cumhuriyet 2.917 2.961 8,00  
Tam 2.902 2.976 7,53  
Yarım 1.403 1.439 3,64  
Çeyrek 704 720 1,83  
Gümüş.Ons 25,23 25,26 -0,29  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 -0,06  
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