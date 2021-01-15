***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK12121-ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞTİ.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.518.018.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.01.2021Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,91Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK12121Vade Başlangıç Tarihi 30.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,96933Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.01.2021Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFDNFK12121-ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞTİ.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902582BIST