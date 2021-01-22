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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.01.2021 15:55



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK12139 ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞMİŞTİR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.277.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,48
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK12139
Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 57.000.000
İhraç Fiyatı 0,96834
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.01.2021
Kayıt Tarihi 21.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 57.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFDNFK12139 ISIN KODLU BONO İTFASI GERÇEKLEŞMİŞTİR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903914


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Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,52 25,55 -0,44  
Gümüş Gr. 6,05 6,05 -0,11  
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