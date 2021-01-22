***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK42128 ISIN KODLU BONO İHRACI GERÇEKLEŞMİŞTİR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.277.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 09.04.2021Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK42128Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,96312Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarTRFDNFK42128 ISIN KODLU BONO İHRACI GERÇEKLEŞMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904002BIST