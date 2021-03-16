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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.03.2021 17:05


215 860.750 Evet
3 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 1,7238
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFDNFK32111 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONO 17/03/2021 TARİHLİ 3.KUPON FAİZİ AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918476


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KRTEK 13,53 24.724.303 % 10,00  
DOAS 34,80 274.357.159 % 9,99  
SANKO 14,53 36.325.841 % 9,99  
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Riyal 1,9925 2,0025 % -0,51  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 0,44  
Altın Gr. 417 417 -2,11  
Cumhuriyet 2.781 2.823 -18,00  
Tam 2.769 2.841 -16,37  
Yarım 1.338 1.374 -7,92  
Çeyrek 671 687 -3,96  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 -0,29  
Gümüş Gr. 6,26 6,26 -0,10  
B. Petrol 68,19 68,19 -0,69  
Seans Raporu 18:05
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